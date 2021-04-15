Утечка воздуха на МКС после герметизации снизилась в три раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Утечку воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) после герметизации трещин удалось снизить в три раза. Об этом сообщил журналистам в четверг космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

"Одну трещину нашли мы с Анатолием [Иванишиным]. Вторую трещину Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков нашли. Земля подготовила все технически, они сейчас заделывают эти трещины. Насколько я знаю, там еще очень маленькие микротрещины, где-то они еще есть. Маленькая утечка еще сохранилась, но она уже в три раза меньше, чем была", - сказал Вагнер в ходе посещения "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.

Космонавт добавил, что и до этого утечка была невысокая, так как ее компенсировали все средства жизнеобеспечения станции.

Ранее космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на МКС, провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

Космонавты Роскосмоса Вагнер и Иванишин после длительной экспедиции на МКС вернулись на Землю 22 октября 2020 года.