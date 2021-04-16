Российских космонавтов застрахуют от потери трудоспособности

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роскосмос прорабатывает вопрос предоставления страховки от потери трудоспособности космонавтам. Об этом сообщил ТАСС первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Еще одна мера, которую мы прорабатываем, - это страховка от потери трудоспособности", - отметил Овчинников.

По словам первого замгендиректора, бывают случаи, когда человек тратит несколько лет на подготовку, может совершить один полет, а потом из-за проблем со здоровьем ему приходится покинуть отряд. Для таких случаев рассматривается вопрос предоставления страховки.

В конце июля 2020 года отряд космонавтов Роскосмоса по медицинским показаниям покинул Николай Тихонов, так и не совершив полет на орбиту. Его подготовка длилась с 2006 года. В конце февраля этого года по медицинским показаниям отряд покинул космонавт Андрей Борисенко. Он совершил два полета на орбиту.