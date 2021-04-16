Роскосмос будет вкладывать 22 млн рублей в год в ДМС космонавтов и членов их семей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роскосмос подключит к своей программе добровольного медицинского страхования (ДМС) космонавтов и их семьи. На это будет уходить 22 млн рублей в год, сообщил ТАСС первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"У членов семей космонавтов большие проблемы в медицинском обслуживании. В этом отношении есть предложение о предоставлении им добровольного медицинского страхования и это решение принято", - сказал Овчинников, уточнив, что космонавты просто будут подключены к программе ДМС, существующей в Роскосмосе.

По словам первого замгендиректора, ДМС будет выделено за счет средств госкорпорации. "На это нам необходимо потратить около 22 млн рублей в год", - добавил он.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты - на 70%. Такую инициативу он озвучил на совещании по вопросам развития космической отрасли. Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Президент рассчитывает, что принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.