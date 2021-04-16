Космонавт Рыжиков подарил новому командиру МКС бумажную корону

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Рыжиков после передачи командования МКС американскому астронавту Шэннон Уокер подарил ей бумажную корону. Видео размещено на канале Роскосмоса в YouTube.

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Торжественная церемония прошла накануне. Рыжиков передал Уокер символический ключ от станции и пожелал успешной миссии. В эфир NASA "коронация" нового командира станции не вошла, однако в видео, размещенном на сайте Роскосмоса, российский космонавт сначала эмоционально что-то говорит американской коллеге, а потом дарит корону.

На борту МКС находятся 10 членов экипажа - космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17" запланирована на 17 апреля. На нем на Землю вернутся Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс.