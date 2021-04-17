Рогозин сообщил, что самочувствие вернувшегося на землю экипажа "Союза МС-17" хорошее

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Самочувствие трех членов экипажа спускаемого аппарата (СА) корабля "Союз МС-17", которые в 07:55 мск совершили посадку в степи Казахстана, хорошее. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 07:55.12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-17". На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее", - написал Рогозин в Telegram-канале.

Спускаемый аппарат "Союз МС-17" совершил посадку в Казахстане в 07:55 мск. На нем на Землю после длительной экспедиции вернулись три члена экипажа.

Корабль отстыковался от МКС рано утром в субботу в 04:34 мск. На станции продолжают работу семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

За время работы на орбите Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа. В марте космонавты провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда".