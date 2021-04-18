Роскосмос изучит вопрос трансформации человека для полетов в дальний космос

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует в этом году изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"В будущем для полетов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы. Роскосмос планирует в 2021 году открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен", - отметил Блошенко, уточнив, что госкорпорация собирается привлечь к работам Институт медико-биологических проблем РАН, Федеральное медико-биологическое агентство, медицинские учреждения Минздрава, РАН.

"Мы хотим в этом году открыть первую работу, чтобы понять, в какую сторону надо акценты ставить, дальше будем делать межотраслевую кооперацию, общаться с Минздравом, Минобрнауки, чтобы они в своих заданиях, грантах, программах ставили эту задачу", - пояснил Блошенко. Он подчеркнул, что результаты исследований Роскосмос готов забрать на внедрение. Сейчас такие исследования ведутся отдельными коллективами в некоторых вузах.

Блошенко уточнил, что в дальнем космосе на организм человека воздействует агрессивная среда, в том числе радиация, которая негативно влияет на нервную систему, головной и костный мозг. По итогам работ планируется создание медицинских препаратов, которые помогут организму справиться с этими факторами. Разработка подобных препаратов, добавил специалист, является длительным процессом из-за высоких требований по безопасности и доклиническим испытаниям.

"Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у организма на какое-то время появляются "сверхспособности", - рассказал исполнительный директор Роскосмоса.

В мае прошлого года Блошенко сообщил в интервью ТАСС, что организмы космонавтов для будущих экспедиций в дальний космос планируется поддерживать с помощью методов генной инженерии, чтобы лучше адаптировать человека к агрессивным факторам космоса.