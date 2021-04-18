Роскосмос определил точное место посадки корабля "Орел"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роскосмос определил точное место посадки перспективного космического корабля "Орел", оно будет находиться в 64,5 км от Оренбурга. Об этом говорится на сайте госзакупок.

"На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания ВА ПТК (возвращаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля) определен район номер восемь "Оренбург", расположенный в 64,5 км к юго-востоку от г. Оренбург <...>", - говорится в материалах.

Как уточняется в дополнительном техническом задании, радиус места посадки составит 8 км.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал в субботу, что оренбургская степь является идеальным местом для посадки. "Именно на ней [на оренбургской степи] настаивают специалисты-баллистики РКК "Энергия", - отметил глава госкорпорации.

Рогозин также напомнил, что именно в оренбургском военном авиационном училище учился первый космонавт Юрий Гагарин. "Вот почему в Роскосмосе в случайности не верят. Случайность - это непознанная закономерность", - добавил он.

О корабле "Орел"

Роскосмос потратит 1,88 млрд рублей на создание комплекса районов посадки корабля "Орел". 12 февраля генеральный конструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Алексей Богомолов сообщал, что корабль "Орел" после космического полета будет совершать посадку в районе Оренбурга. По его словам, успешно завершен выпуск эскизного проекта, который определил требования, состав оборудования и технологию работ с возвращаемым аппаратом корабля в районах его приземления.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.