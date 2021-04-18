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Рогозин объяснил, зачем нужно адаптировать человека к условиям дальнего космоса

Роскосмос ранее сообщил, что планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Космос под себя переделать не получится, поэтому необходима адаптация человека к его критическим нагрузкам. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя информацию об изучении Роскосмосом вопроса трансформации человека для полетов в дальний космос.

"Мы космос под себя не переделаем. Поэтому для будущих дальних космических полетов нужно думать об адаптации организма человека к критическим нагрузкам космоса за пределами геомагнитного поля", - написал Рогозин.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что Роскосмос планирует в этом году изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос. По его словам, госкорпорация собирается привлечь к работам Институт медико-биологических проблем, Федеральное медико-биологическое агентство, медицинские учреждения Минздрава, РАН. Блошенко уточнил, что в дальнем космосе на организм человека воздействует агрессивная среда, в том числе радиация, которая негативно влияет на нервную систему, головной и костный мозг. По итогам работ планируется создание медицинских препаратов, которые помогут организму справиться с этими факторами.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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