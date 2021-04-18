{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия обследует МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили, что сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего
МКС NASA
Описание
МКС
© NASA

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров.

На эту тему

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего. "В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - сообщили в аппарате.

"И честно их [партнеров] предупредить о выходе из МКС с 2025 года", - привели слова Борисова в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
В Роскосмосе заявили, что решение о работе на МКС будет приниматься после 2024 года
Корпорация подчеркнула, что переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года начнутся, когда будет принято решение по данным вопросам
В Роскосмосе заявили, что решение о работе на МКС будет приниматься после 2024 года
Читать полностью