Россия обследует МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров.

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, сроки существования станции давно истекли, ее состояние оставляет желать лучшего. "В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - сообщили в аппарате.

"И честно их [партнеров] предупредить о выходе из МКС с 2025 года", - привели слова Борисова в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте Международной космической станции обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля.