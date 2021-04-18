Китай может запустить первый модуль национальной космической станции в конце апреля

ПЕКИН, 18 апреля. /ТАСС/. Китай может запустить на орбиту базовый модуль национальной космической станции уже в последних числах апреля. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в аэрокосмической отрасли страны.
"Запуск базового модуля "Тяньхэ" может состояться в конце апреля. Ориентировочно 29-го числа", - сказал он. По его словам, конкретная дата и время старта будут зависеть от готовности оборудования и погодных условий.
"Последующие несколько запусков будут происходить с интервалом около месяца. График довольно плотный", - добавил источник.
В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов).
История проекта
Китай является третьей страной в мире, которая освоила технологии создания, выведения в космос и эксплуатации национальных орбитальных станций. Новая станция Китая станет третьей в космической программе страны после модулей "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".
Первоначально Китай планировал приступить к строительству третьей национальной станции на орбите в 2018 году, однако из-за неудачного запуска созданной для этих целей тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в 2017 году проект был отложен.
После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2", старт которого, по слухам, запланирован на май этого года. После него ориентировочно в июне в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.
Запуски трех основных модулей станции и грузовых кораблей будут проходить с космодрома Вэньчан на Хайнане, а пилотируемые миссии будут выполняться с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу).
Структура станции
Станция будет построена на высоте от 340 до 450 км (на низкой орбите). Она будет иметь Т-образную форму с базовым модулем в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля будет свыше 20 тонн. Общий вес станции после завершения ее сборки на орбите с пристыкованным грузовым и пилотируемым кораблями может составить, по разным оценкам, от 70 до 100 тонн.
Она будет способна на постоянной основе принимать трех космонавтов, на временной - до шести (при смене экипажа).
Базовый модуль "Тяньхэ" состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, есть компьютеры, комплексы связи с командным пунктом, а также другое оборудование. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории. "Тяньхэ" также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос.
Первый лабораторный модуль "Вэньтянь" будет в основном использоваться для научных и технологических экспериментов, как рабочее и жилое пространство и как укрытие в чрезвычайных ситуациях. Модуль будет оснащен специальной камерой для выхода в космос и механической рукой-манипулятором для работ вне станции. "Вэньтянь" может использоваться как командный отсек в случае необходимости. Второй лабораторный модуль "Мэньтянь" будет функционально схож с первым.
После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Диаметр его зеркала составит 2 м. Модуль оснащен собственными двигателями: предполагается, что он время от времени будет пристыковываться к станции для ремонта, дозаправки и обслуживания оборудования.
Сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году. По оценке Китайской академии космических технологий, срок ее эксплуатации составит около 15 лет.
Китайская орбитальная станция будет примерно в пять раз меньше МКС, а по своим очертаниям она больше напоминает структуру советской станции "Мир", хотя и будет меньше ее по размерам. Как бы то ни было, новая китайская станция станет крупнейшим подобным проектом в истории космической программы КНР.
Кроме того, прежние орбитальные модули Китая требовали регулярного пополнения запасов воды для нужд экипажа, а новая станция предусматривает оборудование для рециркуляции жидкости.
Перспективы проекта
Решение Китая строить собственную космическую станцию во многом обусловлено тем, что он не может принимать участие в эксплуатации МКС. Для участия в этой программе необходимо заручиться поддержкой всех стран этого проекта, однако сотрудничество КНР и США в космосе заморожено Вашингтоном из соображений безопасности уже много лет.
Несмотря на дороговизну проекта, национальная космическая станция дает Китаю множество преимуществ: ему не надо согласовывать программу ее развития с другими странами, а также зависеть от их решений и финансирования.
Кроме того, МКС может завершить свою работу уже в 2024 или 2028 году. Тогда Китай станет единственной страной в мире с национальной космической станцией на орбите. В этой связи Пекин намерен развивать сотрудничество в космосе с другими странами. Правительство КНР уже сообщило, что готово сотрудничать в рамках этой программы со всеми странами ООН. Кроме того, по заявлению Пекина, уже 17 государств обозначили свою заинтересованность в совместных исследованиях в рамках создания китайской национальной станции. И Пекин открыт для новых предложений.