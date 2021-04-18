Китай может запустить первый модуль национальной космической станции в конце апреля

ПЕКИН, 18 апреля. /ТАСС/. Китай может запустить на орбиту базовый модуль национальной космической станции уже в последних числах апреля. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в аэрокосмической отрасли страны.

"Запуск базового модуля "Тяньхэ" может состояться в конце апреля. Ориентировочно 29-го числа", - сказал он. По его словам, конкретная дата и время старта будут зависеть от готовности оборудования и погодных условий.

"Последующие несколько запусков будут происходить с интервалом около месяца. График довольно плотный", - добавил источник.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов).

История проекта

Китай является третьей страной в мире, которая освоила технологии создания, выведения в космос и эксплуатации национальных орбитальных станций. Новая станция Китая станет третьей в космической программе страны после модулей "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".

Первоначально Китай планировал приступить к строительству третьей национальной станции на орбите в 2018 году, однако из-за неудачного запуска созданной для этих целей тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в 2017 году проект был отложен.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2", старт которого, по слухам, запланирован на май этого года. После него ориентировочно в июне в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.

Запуски трех основных модулей станции и грузовых кораблей будут проходить с космодрома Вэньчан на Хайнане, а пилотируемые миссии будут выполняться с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу).

Структура станции

Станция будет построена на высоте от 340 до 450 км (на низкой орбите). Она будет иметь Т-образную форму с базовым модулем в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля будет свыше 20 тонн. Общий вес станции после завершения ее сборки на орбите с пристыкованным грузовым и пилотируемым кораблями может составить, по разным оценкам, от 70 до 100 тонн.