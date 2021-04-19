Россия продолжит программу экспериментов на МКС до начала работы национальной станции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия запустит на орбиту модуль "Наука" и не будет сокращать программу экспериментов на орбите до появления национальной космической станции. Об этом написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в комментариях на своей странице в Facebook.

"В пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - написал он в ответ на вопрос одного из пользователей, зачем сейчас запускать модуль "Наука".

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года, исходя из ее технического состояния и плана по развертыванию национальной орбитальной станции.

Запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС запланирован на июль.