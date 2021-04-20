Сколько километров до Международной космической станции

От Земли до МКС - около 400 километров. Это почти столько же, сколько от Москвы до Смоленска. Но если на Земле такое расстояние можно преодолеть за часы, то в космосе этот путь растягивался на двое суток.

Однако отечественным специалистам удалось совершить прорыв в пилотируемой космонавтике и сократить время в полете на станцию до трех часов. О космических "сапсанах" - короткой и сверхкороткой схемах сближения - ТАСС рассказывает в совместном с Роскосмосом спецпроекте "Экспресс до МКС".

О том, как проходит полет за четыре и два витка, с какими трудностями специалисты сталкивались при реализации быстрых стыковок, ТАСС рассказал руководитель отдела баллистики РКК “Энергия” Рафаил Муртазин. Собственным опытом полетов по коротким схемам поделились и космонавты Роскосмоса Павел Виноградов, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

А главное, “Экспресс до МКС” приоткрывает завесу над будущим и впервые подробно рассказывает об уже разработанной одновитковой схеме, которая позволит космонавтам прилетать на станцию быстрее, чем земляне добираются на работу. Новую разработку впервые планируют испытать на грузовом корабле “Прогресс” уже в 2022 году.

Подробнее - в нашем спецпроекте “Экспресс до МКС”.