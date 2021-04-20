Роскосмос надеется согласовать программу "Сфера" в первом полугодии 2021 года

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 20 апреля. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет утверждена в первом полугодии. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

"На сегодня мы считаем, что на площадке правительства в этом полугодии, в этом квартале, будет согласована подпрограмма "Сфера", - отметил Урличич.

Он отметил, что бюджетные и внебюджетные вложения в программу будут паритетными. Этот вопрос тоже будет утверждаться на уровне правительства.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены, а доработанная по замечаниям Минфина России программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет направлена в правительство на утверждение в первом полугодии 2021 года.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера". По его словам, сейчас проходят процедуры по доведению бюджетного финансирования и заключению контрактов.