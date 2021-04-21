NASA продолжит тесно взаимодействовать с Россией над обеспечением безопасной работы МКС

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит тесное сотрудничество с российской стороной над обеспечением безопасной работы Международной космической станции (МКС), однако не комментирует конкретные детали планов возможного выхода РФ из программы МКС в 2025 году. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

"NASA и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнеры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС", - сказала она. При этом Ширхольц посоветовала обратиться в Роскосмос относительно "всех конкретных деталей их будущего плана", не став комментировать его от лица NASA.

"Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере по 2024 год, как и NASA, а также японское, европейское и канадское космические агентства", - добавила также она.

18 апреля в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что выйти из МКС РФ может в 2025 году.

Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что Россия может постепенно выйти из проекта МКС и речь о затоплении станции в 2025 году не идет.