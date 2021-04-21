Рогозин: научно-энергетический модуль будет переработан для новой орбитальной станции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Начать планируем с того задела, который на руках. НЭМ будет переработан", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, использовать НЭМ в качестве базового модуля новой станции, где ему потребуется больше самостоятельности, не сравнимо с использованием модуля на МКС.

Ответственность за российский сегмент МКС

РФ начинает переговоры с партнерами по проекту МКС о дальнейшей судьбе станции, сообщил Рогозин.

По его словам, один из вариантов - передача ответственности за российский сегмент МКС партнерам. Либо на поддержание будут идти небюджетные деньги.

"Мы начинаем переговоры с нашими партнерами", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе российского сегмента МКС.

Проект создания новой орбитальной станции

По словам Рогозина, проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.

"Мы [находимся] в высокой степени проработки [проекта]", - отметил он.

По словам главы Роскосмоса, сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы сейчас. Рогозин уточнил, что разработкой проекта занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи, сообщил глава Роскосмоса. "Основная часть экспериментов будет не внутри. <...> Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту", - отметил Рогозин.

Средства на создание новой станции

Создание российской орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, информировал Рогозин.

"Есть понимание, что средства, которые требуются на поддержание МКС, поддержание оборудования (80% вышло за ресурс), и средства для развертывания отдельной национальной орбитальной станции - примерно те же самые деньги", - сказал он.

Ранее Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что выйти из МКС РФ может в 2025 году.