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Рогозин заявил, что у российской космонавтики есть колоссальные финансовые ограничения

По словам главы Роскосмоса, из-за этого приходится жестким образом расставлять приоритеты

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская космонавтика не имеет тех средств, которые были во времена СССР, сейчас есть колоссальные финансовые ограничения. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду в рамках общего собрания членов РАН.

"Большая разница между тем, чем располагала советская космонавтика и тем, чем располагает российская. У нас есть колоссальные финансовые ограничения",- отметил он.

По словам главы госкорпорации, из-за этого приходится жестким образом расставлять приоритеты и выбирать те, которые дадут колоссальный эффект. И ни в коем случае не участвовать в тех "чемпионатах и соревнованиях", где России изначально уготованы вторые или третьи призовые места.

По его словам, проблемы возникают с научным направлением космоса и на него пытаются сокращать расходы. "Исследования Луны, полет на Марс, миссия по Венере - надо выбирать не из того, что хочется, а из того, что крайне необходимо для страны для престижа государства и понимания фундаментального развития науки", - отметил Рогозин.

"Вы уверены, что нам хватит денег на все четыре миссии, включая "Венеру-Д", потом три национальные миссии? Я не уверен. И если выбирать из этих миссий, то надо выбирать именно те, которые принесут колоссальный синергетический эффект", - продолжил глава Роскосмоса.

По его мнению, важнее всего миссия с забором грунта с этой планеты и возвращение на землю.

Теги
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