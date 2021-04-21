Суд отменил решение о приостановке строительных работ на космодроме Восточный

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Апелляционный суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе "Ангара" космодрома Восточный. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 09 марта 2021 года о приостановке строительных работ по объекту "Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". Площадка 1А - АО "ПСО "Казань", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в госкорпорации, суд апелляционной инстанции назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Представитель прокуратуры Хабаровского края на стадии апелляционного производства отметил, что приостановление строительства стартового комплекса недопустимо.

"АО "ПСО "Казань" совместно с ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" подготовлен график устранения замечаний 119-го отдела Главного управления строительного надзора, который согласован госкорпорацией "Роскосмос", и с учетом конструктивной позиции министерства обороны, представлен в орган государственного строительного надзора", - добавили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что Роскосмос и Минобороны России ведут совместную конструктивную работу по созданию современной наземной космической инфраструктуры.

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.