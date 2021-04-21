Ученые хотят отправить на Луну робота МАРФА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские ученые рассматривают возможность доставить на Луну робота МАРФА, который сможет собирать образцы грунта для исследования. Об этом рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый во время общего собрания РАН.

"Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему и назвали ее МАРФА (мобильная автономная робототехническая функциональная аппаратура)", – сказал он.

По словам Зеленого, робот будет имитировать человека. На Луну его можно будет доставить вместе с посадочным аппаратом. Он сможет отсоединиться, взять образцы грунта и положить их в аппарат. "На Землю [робота] возвращать не обязательно. Он покажет, что человек может сесть", – отметил Зеленый.

Это позволит вместе с миссией забора грунта испытать новую робототехническую систему, добавил он.

Общее собрание членов Российской академии наук (РАН) проходит 20-21 апреля в смешанном онлайн- и офлайн-формате.