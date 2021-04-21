Европейскую ракету Vega запустят с Куру в ночь на 29 апреля

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Корпорация-оператор запусков ракет во Франции Arianespace сообщила в среду Agence France-Presse, что очередной пуск европейской ракеты легкого класса Vega будет осуществлен на будущей неделе с космодрома в Куру (Французская Гвиана), в ночь с 28 на 29 апреля. Об этом говорится в информации АFP.

В ходе предстоящего 18-го по счету полета ракета должна вывести на орбиту первый спутник из нового созвездия аппаратов мониторинга Земли, получившего название Pl iades Neo. Всего в нем будет четыре спутника. Заказчиком выступает корпорация Airbus Defence and Space.

Также на ее борту будут находиться пять миниспутников, которые будут размещены на орбите с помощью недавно созданной и уже опробованной в прошлом году системы SSMS - спутникового диспенсера. Среди них - аппарат мониторинга Земли для норвежского космического агентства и спутник для французского оператора Eutelsat, предоставляющего услуги по спутниковой связи. Все выводимые ракетой аппараты будут размешены на солнечно-синхронных орбитах (в промежутке высот от 613 до 621 км).

Предыдущая попытка пуска ракеты Vega завершилась 17 ноября прошлого года неудачей - ракета упала на землю вскоре после старта. Были уничтожены два спутника - испанский и французский. Как выяснила независимая комиссия по расследованию, катастрофа ракеты была вызвана ошибкой, допущенной на заводе итальянской компании-производителя Avio во время монтажа четвертой ступени. Было сделано неверное подключение проводов, которое в дальнейшем контрольная проверка не выявила.

"Компанией Avio после инцидента, который произошел в ноябре, была проведана углубленная работа с тем, чтобы обеспечить возобновление полетов ракеты. Эти работы были проконтролированы Arianespace и Европейским космическим агентством с тем, чтобы убедиться в надежности применяемых производственных технологий и качестве носителя. Мы действовали без спешки и готовы к запуску ракеты на будущей неделе", - заявил АFP генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль.

Он сообщил, что французский спутник, который выедет ракету на орбиту, "создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли в том, что касается разрешающей способности снимков".