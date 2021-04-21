Кандидат в главы NASA подтвердил, что выступает за продолжение эксплуатации МКС

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Претендент на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выступает за продолжение эксплуатации МКС до тех пор, пока это не ставит под угрозу безопасность ее экипажа. Нельсон подтвердил это, выступая в среду в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Нынешний президент США Джо Байден внес кандидатуру Нельсона на утверждение в верхнюю палату Конгресса в марте.

Тема возможных сроков эксплуатации Международной космической станции (МКС) была затронута по инициативе сенатора Теда Круза (республиканец, от штата Техас). "Мы с вами долго работали над продлением срока эксплуатации МКС. Знаю ответ [на этот вопрос], но все равно спрошу: предполагаю, что вы поддерживаете полное использование МКС после 2024 года - по меньшей мере по 2030-й включительно? Пока технология позволяет безопасно эксплуатировать МКС?" - заявил Круз Нельсону.

Кандидат на пост главы NASA не только не стал отвечать отрицательно на эти два вопроса, но и дал высокую оценку международному сотрудничеству в рамках проекта МКС, а также ведущимся на ее борту научным изысканиям. "И мы видим некоторые плоды трудов прежних лет - не только в плане международного сотрудничества на Международной космической станции, но и некоторых происходящих [на ее борту научных] исследований. Остановлюсь лишь на одном из них: в результате фармакологических исследований на станции ученые выработали способы более эффективно применять лекарство Keytruda в изысканиях по борьбе с раком", - подчеркнул Нельсон.

Кроме того, он поблагодарил Круза "за лидерство" в работе в верхней палате Конгресса по космической сфере. В связи с этим Нельсон напомнил, что Круз вместе с рядом других сенаторов стал автором законопроекта, который "не только обеспечил преемственность" космических исследований США, "но и стал попыткой продлить сроки эксплуатации МКС". "Спасибо за это!" - заявил претендент на пост главы NASA.

78-летний Нельсон, являющийся членом правящей на данном этапе Демократической партии США, трижды избирался в Сенат Конгресса от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.