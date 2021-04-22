Первый спутник нового поколения "Глонасс-К2" запустят на орбиту в IV квартале 2021 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" будет запущен на орбиту в конце 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов.

"В этом году будет запущен один аппарат "Глонасс-К2". Мы планируем это на четвертый квартал", - отметил Тестоедов.

По словам гендиректора, уже полностью завершены поставки бортовой аппаратуры, аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие. "Это обычно занимает несколько месяцев", - отметил Тестоедов.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС.

В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. В свою очередь Тестоедов в интервью ТАСС сообщал, что запуск нового навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен с 2020 на 2021 год. По его словам, некоторые элементы бортовой аппаратуры в ходе наземных экспериментов потребовали доработки.