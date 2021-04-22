Ракету "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установили на стартовый стол Восточного

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска британских спутников связи. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному) началась транспортировка ракеты космического назначения на стартовый комплекс. <...> Спустя несколько часов ракета была установлена в стартовую систему, и проведен наезд мобильной башни обслуживания, которая предназначена для подготовки ракет космического назначения семейства "Союз-2" к старту", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, на космодроме начались работы по графику первого стартового дня.

Запуск спутников OneWeb с Восточного запланирован на 01:14 мск 26 апреля.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. Всего компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.