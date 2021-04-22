В NASA сообщили о проведении вторых успешных испытаний вертолета на Марсе

В нем отмечается, что Ingenuity "успешно совершил второй полет, сделав снимок с помощью своей черно-белой навигационной камеры". "Он также преодолел новые рубежи по высоте полета, продолжительности зависания и боковому полету", - уточнили в NASA. В ведомстве ранее заявляли, что во время данных испытаний аппарат должен подняться на высоту около 5 м, на некоторое время зависнуть, а затем отлететь в сторону на 2 м, вновь зависнуть и выполнить повороты, чтобы направить в разные стороны свою камеру для цветной съемки. Планировалось, что после этого Ingenuity совершит посадку на месте взлета.