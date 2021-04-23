Ракету для запуска модуля орбитальной станции КНР отправили на стартовую площадку

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн 5B" (CZ-5B) для запуска главного модуля китайской орбитальной станции в пятницу была отправлена на стартовую площадку космодрома Вэньчан, расположенного на северо-восточном побережье острова Хайнань. Об этом сообщила газета "Китайская космонавтика".

По данным издания, все оборудование, необходимое для вывода модуля на орбиту, исправно работает. Незадолго до запуска планируется провести еще одну проверку.

Для создания станции Китай в ближайшие два года планирует осуществить 11 пусков. Ожидается, что 29 апреля Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники отправит на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" массой 22,5 тонны, а позднее - две лаборатории, четыре пилотируемых и столько же грузовых космических кораблей.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м.

Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.