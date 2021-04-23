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У российских космонавтов на МКС будут выходные 1 и 9 мая

Речь идет об Олеге Новицком и Петре Дуброве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут отдыхать 1 и 9 мая. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

"1 и 9 мая у экипажа выходной", - отметили в госкорпорации.

Сейчас на борту МКС работают семь членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Ранее в Роструде сообщили ТАСС, что длинные выходные ожидают россиян с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы.

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