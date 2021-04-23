Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в пятницу к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был произведен в 05:49 по времени восточного побережья США (12:49 мск). В состав экипажа Crew Dragon вошли астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.