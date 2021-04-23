Первый этап развертывания новой российской орбитальной станции начнется в 2025-2026 годах

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Россия будет одновременно использовать Международную космическую станцию (МКС) и новую орбитальную станцию в течение нескольких лет. Об этом сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Перекрестный период продлится несколько лет. Зависит от конкретного технического проекта", - отметил он.

Первый этап развертывания новой орбитальной станции начнется в 2025-2026 годах, второй этап - с 2030 по 2035 годы - Роскосмос.

Узловой модуль, который должен быть запущен в 2021 году, останется в составе МКС - Роскосмос.

Научно-энергетический модуль для новой орбитальной станции оснастят системами жизнеобеспечения и управления - Роскосмос.