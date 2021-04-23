Научно-энергетический модуль запустят на "Ангаре" с космодрома Восточный

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Научно-энергетический модуль (НЭМ) будут запускать к российской орбитальной служебной станции на ракете-носителе "Ангара". Об этом сообщил журналистам в пятницу Руководитель полета российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"[НЭМ] полетит не на "Протоне", а на "Ангаре", - сказал Соловьев, уточнив, что запуск будет осуществлен с космодрома Восточный.

По словам первого заместителя генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия", чтобы переделать НЭМ под новую станцию, потребуется 1,5-2 года.

НЭМ будет первым модулем

НЭМ будет первым модулем российской орбитальной служебной станции, в 2028 году будет запущен базовый модуль, сообщил Соловьев.

"Мы начнем работу над ним [над базовым модулем], когда еще НЭМ будет на земле", - сказал он, уточнив, что этот модуль будет более современным, чем НЭМ.

В свою очередь главный конструктор научно-энергетического модуля Алексей Видеев отметил, что запущен базовый модуль будет в 2028 году.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции.