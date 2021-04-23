Роскосмос пока не планирует пилотируемые миссии к новой орбитальной станции с Плесецка

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Роскосмос пока не планирует осуществлять полеты к создаваемой российской орбитальной служебной станции с космодрома Плесецк. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"На первом этапе [планируются полеты] с Байконура, на втором - с Восточного. Плесецк - это же военный космодром, мы пока таких планов не имеем", - сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. В свою очередь Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-24" сообщил, что РФ может выйти из МКС в 2025 году.