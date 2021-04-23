Роскосмос предложил продолжить пусковую кампанию спутников на последней встрече с OneWeb

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Руководство Роскосмоса на последней встрече с акционерами британской компании OneWeb в апреле договорилось о подготовке предложений друг для друга и высказало готовность продолжить пусковую программу, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас пока нет полной картины дизайна новых аппаратов от OneWeb. Мы знаем, что они будут иные, может, на другой фабрике будут делаться. Второе поколение будет более массовое, во-вторых, габариты этих аппаратов будут иными. Пока еще технической информации не получили. Но мы провели 9 апреля на Байконуре встречу с ведущими акционерами этой компании, менеджментом и договорились о том, что мы будем готовить предложения навстречу друг другу. Мы предложили свои услуги по продолжению пусковой кампании", - сказал глава госкорпорации, отвечая на вопрос по поводу новых контрактов с OneWeb.

При этом Рогозин добавил, что в понедельник, 26 апреля, состоится пуск партии космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный. Затем планируется еще "порядка 6-7 запусков". Также глава Роскосмоса отметил, что в прошлом году у компании были проблемы и сейчас ей "надо дать возможность отдышаться".

Первые шесть спутников OneWeb были запущены на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. Всего компания планирует развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.