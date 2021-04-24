В Китае заявили, что лунный проект с Россией нацелен на всеобщий прогресс

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Усилия Китая и России по созданию международной исследовательской базы на Луне направлены на стимулирование всеобщего социально-экономического прогресса. Об этом сообщило в субботу Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"Совместно с Роскосмосом мы осуществляем масштабное сотрудничество по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне, - приводит сайт организации слова заместителя главы CNSA У Яньхуа, выступившего на китайско-российской презентации совместного проекта, которая состоялась в городе Нанкине (Восточный Китай). - Это взаимодействие осуществляется на основе диалога, совместных усилий и на принципе коллективного использования. Тем самым мы обоюдными усилиями содействуем продвижению прогресса человечества в области аэрокосмических технологий и социально-экономического развития".

Он подчеркнул, что проект строительства китайско-российской лунной базы должен стать "важным вкладом в долгосрочную программу ООН по стимулированию деятельности в космическом пространстве".

В марте гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава CNSA Чжан Кэцзянь от имени правительств двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Взаимодействие двух стран предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.