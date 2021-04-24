Космическое управление КНР решило назвать китайский марсоход "Чжужуном" в честь бога огня

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) решило присвоить марсоходу КНР имя "Чжужун" в честь бога огня из традиционной мифологии. Об этом CNSA проинформировало на церемонии, посвященной национальному Дню космонавтики (празднуется в КНР 24 апреля).

Первый китайский марсоход достигает 1,85 м в высоту и весит 240 кг, период его работы на поверхности Марса составит 92 земных суток.

23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан на Хайнане был запущен беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1". В феврале он достиг орбиты Марса. Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Находящийся на его борту марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.