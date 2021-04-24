Ракета "Союз-2.1б" прошла генеральные испытания перед запуском спутников OneWeb

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна в ночь на понедельник вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, прошла генеральные испытания. Об этом сообщил Роскосмос в субботу.

"В пятницу, 23 апреля, прошли работы по графику второго стартового дня, которые завершились проведением генеральных испытаний - проверкой функционирования систем стартового комплекса с имитацией отрыва ракеты-носителя, ее полета до отделения орбитального блока", - говорится в сообщении.

Запуск спутников OneWeb с Восточного запланирован на 01:14 мск 26 апреля.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. Всего компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.