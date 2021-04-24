Российский военный спутник связи "Меридиан" сгорел в атмосфере

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военный спутник "Меридиан", который был запущен РФ на орбиту в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует.

Спутник "Меридиан" номер 2 был запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года. Он был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. Однако аппарат не был потерян, сохранилась возможность его частичной эксплуатации.

За все время было осуществлено девять запусков аппаратов "Меридиан", один из них - неудачный из-за аварии ракеты-носителя.

Спутники связи "Меридиан" имеют двойное назначение: используются в военных и в гражданских целях. Разработаны по заказу Минобороны для обеспечения функционирования Единой системы спутниковой связи второго поколения, предназначенной для помехозащищенной телефонной и телеграфной связи, передачи команд управления. Созданы на замену аппаратам "Молния-3" (первый был запущен в 1974 году), "Молния-1Т" (1983).