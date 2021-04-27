Японский астронавт Акихико Хосидэ принял командование МКС у американки Шэннон Уокер

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ во вторник принял командование Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Хосидэ, прибывший на МКС в минувшую субботу в составе экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, принял командование у астронавта NASA Шэннон Уокер. Она вместе с американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и японцем Соити Ногути находится на МКС с ноября прошлого года. 1 мая четыре астронавта, как ожидается, вернутся на Землю.

"Для меня было настоящей честью и удовольствием быть командиром этого потрясающего аппарата и замечательного экипажа", - отметила Уокер перед тем, как передать "ключ" от станции своему японскому коллеге. Уокер находилась во главе экипажа МКС менее двух недель после того, как командование ей передал российский космонавт Сергей Рыжиков, вернувшийся на Землю 17 апреля.

"Я принимаю командование, Шэннон", - отметил Хосидэ. Он подчеркнул, что "полностью полагается на опыт остальных членов экипажа", обратившись в том числе к космонавту Роскосмоса Петру Дуброву, который с 9 апреля совершает свой первый космический полет. "Я знаю, что ты уже не новичок, Петр, ведь ты провел здесь уже несколько недель", - с улыбкой отметил японец.

Хосидэ прибыл на МКС на корабле Crew Dragon вместе с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, а также специалистом Европейского космического агентства Тома Песке. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.