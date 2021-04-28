"Прогресс МС-14" отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который провел на орбите больше года, отстыковался от модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Предполагается, что корабль проведет на орбите около суток. За это время специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) планируют протестировать новую систему построения ориентации при затоплении.

В 03:01:28 мск 29 апреля двигательная установка "Прогресса МС-14" будет включена на торможение. Она проработает четыре минуты. Согласно расчетам специалистов Центра управления полетами, корабль войдет в плотные слои атмосферы в 03:34:23 мск в четверг. "Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана", - пояснили в Роскосмосе.

Корабль "Прогресс МС-14" был запущен к МКС с космодрома Байконур 25 апреля 2020 года. С его помощью было совершено 10 коррекций орбиты, две из них - внеплановые для уклонения от космического мусора. Этот корабль установил рекорд по длительности нахождения на орбите. До этого рекорд принадлежал "Прогрессу М-17", который в 1993-1994 годах провел в космосе 337 суток, доставив грузы на орбитальную станцию "Мир".

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

В новость были внесены изменения (2:17 мск) — обновлена информация в заголовке и лиде.