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В ЦЭНКИ сообщили, что модернизация "Гагаринского старта" под ракету "Союз-2" займет 3 года

Вопрос модернизации прорабатывается госкорпорацией "Роскосмос" с партнерами из Казахстана и ОАЭ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Контракт на модернизацию "Гагаринского старта" на космодроме Байконур под запуски ракет-носителей "Союз-2" будет рассчитан на три года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

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По его словам, вопрос модернизации стартового комплекса прорабатывается госкорпорацией "Роскосмос" с партнерами из Казахстана и ОАЭ. Условия реализации прописаны в проекте трехстороннего межправительственного соглашения, которое согласовано федеральными органами исполнительной власти РФ и проходит согласование в госструктурах Казахстана и ОАЭ. "По завершении подготовительных работ и подписания межправительственного соглашения планируется заключить с АО "ЦЭНКИ" контракт на модернизацию стартового комплекса сроком на три года", - рассказал Мухамеджанов, подчеркнув, что точные даты реализации проекта пока не определены.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что общая сумма затрат на модернизацию "Гагаринского старта" составит $87 млн - по $29 млн от каждой стороны. Раньше со стартовой площадки запускалась ракета-носитель "Союз-ФГ", а после модернизации планируется запускать ракету-носитель "Союз-2".

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