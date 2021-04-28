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Умер астронавт Майкл Коллинз. Он участвовал в первом полете с высадкой на Луну

Он ушел из жизни в возрасте 90 лет
Майкл Коллинз EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Майкл Коллинз
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в первой лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году, умер в возрасте 90 лет от рака.

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Соответствующее заявление распространила в среду в Twitter его семья.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком, - отмечается в заявлении. - Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи".

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

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