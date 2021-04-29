В Куру запустили ракету Vega со спутником из новой серии аппаратов мониторинга Земли

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Ракета легкого класса Vega успешно стартовала в ночь на четверг с космодрома Куру (Французская Гвиана). Трансляцию из Центра управления полетами Гвианского космического центра ведет компания Arianespace.

На борту европейского носителя находится первый спутник из новой серии аппаратов мониторинга Земли Plеiades Neo, а также пять мини-спутников для разных заказчиков. Как сообщил Agence France-Presse (AFP) генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль, французский спутник Pleiades Neo 3 "создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли в том, что касается разрешающей способности снимков". По данным, приведенным действующим во Французской Гвиане региональным телеканалом La Premiere, разрешающая способность оптики у первых спутников этой группы составляет 30 см.

Этот запускаемый аппарат полностью профинансирован и создан корпорацией Airbus Defence and Space. Она же является и его оператором.

Также на борту ракеты находятся пять мини-спутников, которые будут размещены на орбите с помощью недавно созданной и уже опробованной в сентябре прошлого года системы SSMS - спутникового диспенсера. Как сообщила корпорация Arianespace, осуществляющая коммерческие запуски с Куру, в дальнейшем аналогичное устройство, получившее наименование MLS, будет установлено и на новом тяжелом носителе Ariane 6, что позволит активно использовать его для создания созвездий спутников.

Пять мини-спутников

Среди выводимых носителем Vega аппаратов - и мини-спутник мониторинга Земли Norsat-3 для норвежского космического агентства. Он предназначен для контроля морского трафика и содействия ему. Аналогичные задачи будут выполнять два спутника серии Lemur-2. Кроме того, они будут вести мониторинг воздушных перелетов, сообщать данные, необходимые для составления прогнозов погоды. Аппарат Bravo будет вести сбор данных для компании Aurora insight expert. в радиодиапазоне частот. У корпорации это уже третий искусственный спутник Земли.

Также Vega размесит на орбите ретрансляционный спутник связи Tyvak-182A для французского оператора Eutelsat. Аппарат предназначен для обеспечения связи в удаленных от крупных сетей зонах Земли. Все эти аппараты будут находиться на солнечно-синхронных орбитах (в промежутке высот от 613 до 621 км).

Прежние неудачи

Нынешний старт Vega - восемнадцатый по счету. Предыдущая попытка пуска ракеты Vega завершилась 17 ноября прошлого года неудачей - носитель отклонился от запланированной траектории сразу после срабатывания двигателей четвертой ступени. В результате были уничтожены находившиеся на его борту два спутника - испанский и французский. Неудачным был и пятнадцатый по счету пуск ракеты в июле 2019 года - ракета сильно отклонилась от траектории и была уничтожена. Обломки упали в Атлантический океан.

Как выяснила независимая комиссия по расследованию, авария ракеты в 2020 году была вызвана ошибкой, допущенной на заводе итальянской компании-производителя Avio во время монтажа четвертой ступени. Было сделано неверное подключение кабелей устройства управления вектором тяги двигателей, что контрольная проверка в дальнейшем не выявила. Нынешний экземпляр ракеты был проверен на заводе и на космодроме особо тщательно.