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Китай признал успешным запуск базового модуля национальной космической станции

Примерно через восемь минут полета модуль вышел на заданную орбиту
Ракета-носитель "Чанчжэн-5Б" Jin Liwang/Xinhua via AP
Описание
Ракета-носитель "Чанчжэн-5Б"
© Jin Liwang/Xinhua via AP

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Китай назвал успешным запуск в четверг базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Миссия по запуску базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая добилась полного успеха", - передает телеканал.

Запуск базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции КНР был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (06:23 мск) при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (Long March-5B, CZ-5B). Примерно через восемь минут (около 490 секунд) полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". После него в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.

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