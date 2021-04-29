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Си Цзиньпин поздравил с успехом участников запуска базового модуля космической станции КНР

После выведения модуля в космос Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил с успехом всех участников запуска базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая, который состоялся в четверг. Текст поздравления опубликован на странице Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники в социальной сети WeChat.

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"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), Госсовета КНР и Военного совета ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму в связи с успешным запуском базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая", - говорится в сообщении. "Си Цзиньпин передал теплые поздравления и искренние приветствия всем, кто участвовал в миссии запуска базового модуля", - сказано в телеграмме.

В послании также отмечается, что "успешный запуск базового модуля "Тяньхэ" означает, что строительство национальной космической станции вступило в стадию реализации, что закладывает прочную основу для выполнения последующих задач".

Запуск базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции КНР был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (06:23 мск) при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (Long March-5B, CZ-5B). Примерно через восемь минут (около 490 секунд) полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". После него в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.

Теги
КитайСи Цзиньпин
Китай признал успешным запуск базового модуля национальной космической станции
Примерно через восемь минут полета модуль вышел на заданную орбиту
Китай признал успешным запуск базового модуля национальной космической станции
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