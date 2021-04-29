Российские космонавты выйдут в открытый космос в мае и дважды в сентябре

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Один выход в открытый космос в мае и два - в апреле запланированы с борта Международной космической станции (МКС) по российской программе. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Согласно программе, в открытый космос выйдут космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

В мае они выполнят разъединение электрических кабелей между модулями "Пирс" и "Звезда", подготовят к отстыковке модуль "Пирс" и запустят малые спутники.

В рамках двух других выходов в сентябре космонавты подключат электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту летом 2021 года, для интеграции модуля со станцией потребуется семь-восемь выходов в открытый космос.