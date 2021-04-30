В JAXA заявили, что в образцах астероида Рюгу могут быть имеющие отношение к воде вещества

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Предварительный анализ фрагментов астероида Рюгу, которые доставил на Землю японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), показал вероятность наличия в них веществ, имеющих отношение к воде. Об этом в ходе состоявшейся в пятницу видеоконференции заявил руководитель проекта "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Макото Ёсикава.

"Во время предварительного анализа при помощи инфракрасного облучения были обнаружены вещества, имеющие отношение к воде", - сказал Ёсикава. Он также отметил, что последующие данные агентство планирует получить в ходе подробного анализа, который начнется в июне.

27 апреля телеканал NHK сообщил, что предварительный анализ образцов астероида также продемонстрировал возможность наличия в них органических веществ.

Заявки на изучение образцов

JAXA будет готово с середины следующего года рассмотреть заявки на изучение образцов астероида Рюгу от зарубежных ученых, в том числе российских, заявил Ёсикава, отвечая на вопрос ТАСС.

"С Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) у нас есть договор. Они помогали нам следить за траекторией полета зонда. И в соответствии с договоренностью мы передадим им часть образцов до конца этого года", - сказал он.

По словам Ёсикавы, с другими космическими агентствами таких договоренностей нет. "Если ученые из других стран захотят получить образцы Рюгу для исследований, то в период после июня следующего года мы будем собирать соответствующие заявки", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли российская сторона в перспективе получить фрагменты астероида.

Cпециалисты JAXA в лаборатории проводят сортировку и регистрацию каждой отдельной частицы астероида, доставленной на Землю с помощью зонда "Хаябуса-2". К июню будет сформировано девять команд специалистов, каждая из которых будет заниматься детальным анализом по тому или иному направлению.

Руководитель проекта в ходе пресс-конференции отметил, что первые данные анализа частиц космического тела могут быть получены в конце этого или начале следующего года. Примерно в этот же период JAXA передаст NASA 10% образцов астероида. Еще 40% полученных в ходе космической миссии частиц ученые сохранят для последующих исследований.

О миссии

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 м. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.