Мишустин: страны ЕАЭС будут работать над созданием совместной космической системы

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Страны ЕАЭС в течение пяти лет будут работать над созданием совместной космической системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в расширенном формате.

Он отметил, что у стран Союза есть большие возможности для развития сотрудничества в сфере космических исследований.

"Считаем, что у нашей межгосударственной программы в этой области серьезные перспективы. В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы. Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации", - сказал он.

Мишустин добавил, что "группировка будет управляться как единая космическая система, что позволит увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории и оперативно получать все необходимые сведения".