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Российские космонавты на МКС выйдут в открытый космос 2 июня

Речь идет об Олеге Новицком и Петре Дуброве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос с борта МКС 2 июня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

"Выход состоится 2 июня", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука" и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

В четверг материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса) сообщалось, что по программе следующий выход в открытый космос с участием Новицкого и Дуброва должен был состояться в мае. В сентябре они дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

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