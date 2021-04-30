Летные испытания прототипа корабля SpaceX для полетов на Марс отменили из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Очередной испытательный полет прототипа космического корабля Starship, создаваемого американской компанией SpaceX для полетов на Марс, отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляция подготовки к испытаниям велась Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Starship SN15 уже был установлен на стартовой площадке полигона SpaceX в районе города Бока-Чика (штат Техас). Специалисты SpaceX планировали запуск на вторую половину дня пятницы. После четырех часов ожидания улучшения погоды полет было решено перенести. Новая дата испытаний пока не объявлена.

Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта. Аппарат разбился при посадке.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.