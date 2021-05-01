В NASA считают, что назначение Харрис в совет по космосу упрочит лидерство США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что назначение вице-президента Камалы Харрис на пост председателя космического совета упрочит лидерство страны в данной области.

"Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится все более сложной и в космосе присутствуют многие страны", - говорится в распространенном NASA в субботу заявлении Нельсона.

По мнению главы управления, Харрис "будет координировать усилия страны для обеспечения продолжения лидерства США в космосе". "Это захватывающее время для нашей космической программы", - отмечается в заявлении.

Национальный космический совет был создан при администрации бывшего президента Дональда Трампа. Камала Харрис отметила в субботу в записи в Twitter, что для нее будет честью возглавить совет. Однако официального заявления Белого дома о назначении пока не поступало.

78-летний Нельсон, являющийся членом правящей на данном этапе Демократической партии США, трижды избирался в Сенат Конгресса от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.