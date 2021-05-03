Нового главу NASA привели к присяге

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела в понедельник к присяге нового руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона. Об этом сообщила в своем Twitter официальный представитель заместителя главы администрации Сабрина Сингх.

Церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома. По свидетельству аппарата вице-президента, в ней приняли участие супруга нового главы космического ведомства США Нэн Эллен Нельсон, его сын Билл Нельсон - младший и двое бывших руководителей NASA - Чарльз Болден (2009-2017) и Джеймс Брайденстайн (2018-2021). Последний, впрочем, присутствовал виртуально. Приглашена на церемонию была и кандидат на должность заместителя главы NASA бывший астронавт Пэм Мелрой. Особый колорит церемонии придало то, что для ее проведения в здание имени Эйзенхауэра доставили образец лунного грунта массой 129 граммов. Этот лунный реголит был доставлен на Землю в 1972 году участниками 16-й экспедиции американской программы Apollo. Этот проект предусматривал высадку человека на естественном спутнике нашей планеты.

Как передал пресс-пул Белого дома, Болден и Мелрой держали лэптоп, при помощи которого Брайденстайн принял символическое участие в церемонии. Нельсон в краткой речи после вступления в должность отметил, что, несмотря на чередование у власти в Вашингтоне демократов и республиканцев, при реализации космической программы страны демонстрируются "преемственность и двухпартийность".

О новом главе NASA

Сенат Конгресса единогласно утвердил Нельсона в должности 29 апреля. Президент Джо Байден внес кандидатуру бывшего астронавта и законодателя Нельсона на рассмотрение Сената в марте.

Нынешнему главе NASA 78 лет, он является членом правящей на данном этапе Демократической партии, трижды избирался в Сенат от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.

Выступая 21 апреля в комитете по торговле, науке и транспорту Сената на слушаниях, посвященных изучению его кандидатуры, Нельсон сообщил, что поддерживает продолжение эксплуатации Международной космической станции до тех пор, пока это не ставит под угрозу безопасность ее экипажа. Кроме того, он признал, что сроки возвращения американских астронавтов на Луну могут сдвинуться, хотя NASA по-прежнему готовится к осуществлению первой такой миссии в 2024 году. Нельсон также выразил мнение, что космические исследования Китая, в том числе лунные и с потенциальным участием России, должны вызывать озабоченность у Соединенных Штатов. Наконец, он подтвердил, что намерен добиваться увеличения числа участников предлагаемого Вашингтоном соглашения об освоении Луны, получившего название "Соглашения Артемиды".