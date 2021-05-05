В Роскосмосе заявили, что падение несгораемых частей китайской ракеты не угрожает России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские средства мониторинга отслеживают сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B ("Чанчжэн-5Б"), которая вывела на орбиту модуль китайской станции. Падение несгораемых конструкций России не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

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"Российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая вывела на орбиту модуль китайской орбитальной станции", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, в настоящее время ступень, сухой вес которой составляет 18 тонн, осуществляет неуправляемый сход с орбиты. По состоянию на 4 мая, высота орбиты объекта в апогее составляет 326 км, в перигее - 165 км. Ступень внесена в базу данных Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Главный информационно-аналитический центр системы ведет сбор и обработку координатной и орбитальной информации, поступающей по ступени ракеты-носителя CZ-5B.

"По проведенным специалистами ГИАЦ АСПОС ОКП расчетам, ступень CZ-5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени c 04:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая 2021 года", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в Роскосмосе, время прекращения баллистического существования ступени ракеты-носителя CZ-5B с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

"7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Россию эта ситуация не заденет", - подчеркнули в Роскосмосе.

Ракета-носитель CZ-5B 29 апреля вывела на орбиту базовый модуль Tianhe ("Млечный путь") будущей китайской модульной космической станции.