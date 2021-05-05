SpaceX намерена 9 мая доставить на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Компания SpaceX намерена второй раз за неделю вывести на орбиту очередную партию из 60 микроспутников для сети Starlink. Об этом сообщил в среду специализированный портал Spaceflight Now.

По его сведениям, старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 9 мая в 02:42 по времени Восточного побережья США (09:42 мск). Еще один пуск запланирован на середину мая с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди.

Запуск предыдущей партии микроспутников был осуществлен 4 мая.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью трафика 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года в космос уже доставлены 1 565 микроспутников.